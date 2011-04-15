Акционеры Челябэнергосбыта переизбрали совет директоров

Акционеры ПАО "Челябэнергосбыт" на внеочередном собрании, состоявшемся 23 мая, переизбрали совет директоров и ревизионную комиссию общества. Об этом говорится в сообщении компании.



В новый состав совета вошли: Марк Лейвиков, Дмитрий Адоньев, Наталья Зайцева, Вадим Литвинов, Ильяс Жабоев, Илья Россейчук и Евгений Россейчук.



ПАО "Челябэнергосбыт" (ИНН 7451213318) создано в 2005 году в результате реорганизации ОАО "Челябэнерго". Основной вид деятельности компании - покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии.



Чистая прибыль ПАО "Челябэнергосбыт" по МСФО в 2017 году увеличилась в 2.73 раза до 173.409 млн руб. с 63.444 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.1% до 39.819 млрд руб. с 37.531 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 12.7% до 554.75 млн руб. с 635.476 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 20.12% до 150.43 млн руб. со 125.235 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Челябэнергосбыт" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.83 раза до 152.368 млн руб. с 53.788 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.67% до 38.925 млрд руб. с 36.151 млрд руб., прибыль от продаж - на 3.62% до 1.041 млрд руб. с 1.005 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 90.33% до 107.223 млн руб. с 56.336 млн руб.





"AK&M" от 24.05.2018