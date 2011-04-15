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24/05/2018
15:19

Р.Абрамович хочет получить израильское гражданство

Российский бизнесмен Роман Абрамович собирается получить израильское гражданство. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на израильскую газета Israel Hayom.

По информации издания, сегодня Р.Абрамович прибудет в Израиль. Отмечается, что бизнесмен решился начать процедуру получения гражданства после затруднений с получением британской визы.

Напомним, в апреле у Романа Абрамовича истекла британская виза, а новый бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Р.Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.

"AK&M" от 24.05.2018
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