Lexus отзывает в России 3.3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Российский дилер Lexus — ООО "Тойота Мотор" — отзывает 3331 автомобиль из-за проблем с подушками безопасности переднего пассажира. Под отзыв попали модели Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F, которые были произведены с марта 2010 года по май 2012 года.



"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля", - говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 24.05.2018