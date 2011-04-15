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24/05/2018
14:31

Lexus отзывает в России 3.3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Российский дилер Lexus — ООО "Тойота Мотор" — отзывает 3331 автомобиль из-за проблем с подушками безопасности переднего пассажира. Под отзыв попали модели Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F, которые были произведены с марта 2010 года по май 2012 года.

"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.


"AK&M" от 24.05.2018
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