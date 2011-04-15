Установленная мощность российских АЭС к 2030 году вырастет на 17% до 32.6 ГВт

Установленная мощность российских АЭС в 2030 году составит 32.6 ГВт (с учётом вывода старых блоков из эксплуатации). Как сообщает пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом", об этом рассказал гендиректор компании Андрей Петров, выступая на международной научно-технической конференции (МНТК-2018) "Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики".



Конференция начала работу 23 мая в Москве. Она проходит по инициативе Росэнергоатома с 2002 года и является одной из ключевых площадок, где российские и иностранные эксперты могут обменяться опытом и новыми наработками по ключевым вопросам, связанным с эксплуатацией АЭС и перспективными ядерными технологиями. В текущем году участниками конференции стали более 1 тыс. специалистов из 22-х стран.



Говоря о развитии компании до 2030 года, руководитель Росэнергоатома обозначил ключевые стратегические бизнес-индикаторы: "В краткосрочной перспективе мы должны стать глобальной компанией с высокими показателями по выручке в международном направлении, в среднесрочной перспективе - организацией-заказчиком по высокоэффективным и новым проектам в атомной энергетике".



По словам А.Петрова, к 2030 году выручка Росэнергоатома от новых бизнесов вырастет в 3 раза, а совокупная выручка - в 2 раза. Он также подчеркнул, что концерн уже сейчас реализует ряд важнейших стратегических задач: строительство энергоблоков по новейшему инновационному проекту ВВЭР-ТОИ, ввод в эксплуатацию единственной в мире плавучей атомной станции "Академик Ломоносов", дальнейшее развитие технологий энергоблоков с реакторами ВВЭР, создание технологий двухкомпонентной ядерно-энергетической системы на базе энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах.



Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.



В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.9%.



"AK&M" от 24.05.2018