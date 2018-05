"Газпром" и "МегаФон" расширяют сотрудничество в сфере связи

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Хомяков и Генеральный директор ПАО "МегаФон" Сергей Солдатенков 24 мая 2018 года подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Документ направлен на расширение взаимовыгодного взаимодействия в сфере связи. В частности, речь идет о повышении "МегаФоном" качества радиопокрытия в зоне деятельности предприятий Группы "Газпром" в России, в том числе в труднодоступных регионах. Оператор готов развивать необходимую инфраструктуру для передачи данных по волоконно-оптическим и радиорелейным линиям связи. В свою очередь, Газпром будет создавать условия для размещения на своих объектах телекоммуникационного оборудования и линий связи "МегаФона".



В настоящее время компании уже готовятся к реализации нескольких таких проектов. Они предусматривают улучшение качества покрытия сети связи "МегаФона" на объектах Газпрома в Амурской области и Санкт-Петербурге.



Соглашение также предполагает сотрудничество компаний в области обеспечения информационной безопасности.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 24.05.2018