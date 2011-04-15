Газпром и Mitsui обсудили ход реализации соглашения в области мало- и среднетоннажного СПГ

В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента, главного исполнительного директора Mitsui & Co., Ltd. Тацуо Ясунага. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны обсудили ход и перспективы двустороннего партнерства. В часности, речь шла о реализации Рамочного соглашения о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ. Отмечено, что в рамках этой работы, в том числе, сформирован консультативный орган для оценки потенциальных совместных проектов.



А.Миллер и Т.Ясунага также рассмотрели текущий статус проекта "Сахалин-2".



Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.



Газпром и Mitsui являются партнёрами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27.5% минус одна акция, Mitsui - 12.5%, Mitsubishi - 10%).



В 2016 году Газпром и Mitsui подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в 2017 году заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 24.05.2018