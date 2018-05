Спрос на российский газ в Сербии продолжает расти

В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра горного дела и энергетики Сербии Александра Антича. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Участники встречи обсудили тенденции развития энергетического сектора в Юго-Восточной Европе. Особое внимание было уделено растущему спросу на российский газ.



В частности, в Сербию с 1 января по 23 мая 2018 года Газпром, по предварительным данным, поставил около один млрд куб. м газа - на 5.8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Отдельное внимание было уделено проекту "Турецкий поток". Алексей Миллер рассказал об успешном завершении укладки морского участка первой нитки газопровода.



Стороны отметили важность развития газотранспортной системы Сербии и рассмотрели ход реализации соответствующей дорожной карты.



На встрече также шла речь о ходе подготовки ТЭО по расширению мощностей ПХГ "Банатский двор", ёмкость которого планируется увеличить с 450 млн куб. м до 750 млн куб. м.



Основной партнёр Газпрома в Сербии - ГП "Сербиягаз", которое занимается транспортировкой, хранением и распределением газа на территории республики.



В 2017 году Газпром поставил в Сербию 2.1 млрд куб. м. газа - на 21.2% больше, чем в 2016 году (1.75 млрд куб. м).



Газпром и Министерство горного дела и энергетики Сербии 27 июня 2017 года подписали "дорожную карту". Документ предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на реализацию плана развития газотранспортной системы республики.



Газпром и "Сербиягаз" 3 июня 2017 года заключили Меморандум о взаимопонимании по подготовке ТЭО проекта расширения ПХГ "Банатский двор".



"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 24.05.2018