Германия продолжает наращивать импорт российского газа

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и генерального директора Uniper SE Клауса Шефера. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Участники встречи констатировали продолжающийся в 2018 году рост импорта Германией российского газа вслед за рекордными 2016 и 2017 годами. По предварительным данным, с 1 января по 23 мая Газпром поставил в Германию 24.4 млрд куб. м газа - на 13.4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Особое внимание стороны уделили проекту "Северный поток - 2". "Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Была отмечена важность строительства газопровода в условиях растущего спроса в Европе на импортный газ.



В 2017 году Газпром поставил в Германию рекордный объём газа - 53.4 млрд куб. м. Это на 7.2%, или на 3.6 млрд куб. м превышает предыдущий рекордный для республики показатель, установленный в 2016 году (49.8 млрд куб. м).



Uniper SE является дочерней компанией E.ON SE по производству электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле. Газпром и Uniper осуществляют совместную деятельность в сфере поставок и транспортировки газа за рубежом, реализуют программы научно-технического и социально-культурного сотрудничества.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 24.05.2018