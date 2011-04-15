Алекперов исключил "недружественное поглощение" ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ сейчас не видит угрозы "недружественного поглощения", заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов. По его словам, ЛУКОЙЛ слишком дорого стоит, сообщает газета "Ведомости".



Кроме того, у компании нет акционера, который владел бы контрольным пакетом акций, добавил Алекперов.



На рынке не раз говорили об интересе Роснефти к ЛУКОЙЛу. Но Роснефть не будет делать односторонних попыток купить ЛУКОЙЛ, для этого не выработан механизм, говорил Алекперов в интервью Financial Times в октябре прошлого года.



Главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин говорил, что у компании никогда не было плана купить ЛУКОЙЛ, потому что нет предложения на рынке.



Комментируя рост капитализации ЛУКОЙЛа в конце марта, когда ЛУКОЙЛ по капитализации впервые обогнал Роснефть, Алекперов отметил, что это произошло после Дня инвестора, когда инвест-сообщество высоко оценило компанию.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"