Минпромторг РФ направил приветствие участникам СЭФ-2018

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направило приветствие организаторам, участникам и гостям VII Среднерусского экономического форума.



"В промышленном комплексе одной из важнейших задач является обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоёмкой продукции. Минпромторгом России сформированы действенные механизмы государственной поддержки проектов развития и модернизации действующих производств, создания новых отраслей промышленности на основе научно-технических достижений", - говорится в приветствии Минпромторга РФ.



Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Евтухов выразил уверенность, что предложения, выработанные участниками форума, найдут практическое применение и послужат дальнейшему развитию промышленного комплекса России.



"Желаю участникам VII Среднерусского экономического форума плодотворной работы, конструктивных идей и успешных деловых встреч", - подчеркнул В.Евтухов.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний".



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр Форума - компания "Металлоинвест", титульный партнёр Форума - АО "КОНТИ-РУС", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 17 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и 5 выставок, 2 конкурса.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru



Участие в форуме бесплатное.

"AK&M" от 24.05.2018