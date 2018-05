Газпром и фонд "Сколково" договорились о научно-техническом сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 24 мая член правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин и вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов заключили Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В числе основных направлений взаимодействия сторон - решение технологических задач, в том числе в области импортозамещения, расширение использования инновационных предложений высокотехнологичных малых предприятий (резидентов Инновационного центра "Сколково").



Фонд будет содействовать развитию ориентированных на технологические приоритеты Газпрома инновационных проектов малых предприятий. Компания обеспечит консультационную поддержку соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.



Технологические приоритеты, охватываемые Соглашением, включают технологии освоения ресурсов углеводородов в районах вечной мерзлоты и на шельфе, газопереработки, повышения эффективности производственных процессов, а также диверсификации способов поставки газа потребителям.



Фонд "Сколково" - российский некоммерческий фонд с государственной поддержкой, основной задачей которого является обеспечение функционирования Инновационного центра "Сколково".



Центр создан для обеспечения благоприятных условий малым инновационным предприятиям - резидентам центра для выполнения НИОКР по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 24.05.2018