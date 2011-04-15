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24/05/2018
18:57

ЦБ РФ направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

ЦБ РФ направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.

"Переход к экономике знаний призван обеспечить построение эффективной инновационной финансово-экономической системы, основанной не на экспорте природных ресурсов, а, прежде всего, на новых технологиях, внутренних инвестициях, диверсификации производства и повышении производительности труда. Этой цели можно достичь, развивая и повышая качество человеческого капитала, выстраивая общество, способное предлагать смелые идеи и создавать технологии опережающего развития. В современном мире это ключевой фактор конкурентоспособности", - говорится в приветствие.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов отметил, что для Банка России участие в форуме — это возможность поделиться опытом, получить обратную связь и предложения по развитию российского финансового рынка.

"Сегодня мы успешно внедряем передовые подходы к защите прав потребителей финансовых услуг, повышаем уровень финансовой грамотности населения, содействуя формированию рационального финансового поведения, позволяющего потребителю определить добросовестного финансового поставщика и способствующего пониманию рисков, присущих финансовым продуктам и услугам", - подчеркнул С.Швецов.

По его словам, синергетический эффект от решения задач повышения финансовой доступности, финансовой грамотности и защиты прав потребителей способствует развитию финансового рынка и построению современной конкурентоспособной экономической системы Российской Федерации.

"Площадка форума много лет собирает представителей органов власти и профессионального сообщества финансового рынка для обсуждения текущих вызовов и выработки путей развития экономики региона и страны в целом. Уверен, что вместе нам удастся найти новые подходы к развитию и модернизации российской экономики", - заявил С.Швецов.

VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний".

Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российского фонда фундаментальных исследований и др.

Генеральный партнёр Форума - компания "Металлоинвест", титульный партнёр Форума - АО "КОНТИ-РУС", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.

СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.

В программе форума запланированы 17 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и 5 выставок, 2 конкурса.

Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru

Участие в форуме бесплатное.

"AK&M" от 24.05.2018
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