"Газпром нефть" и РФФИ объединят усилия в создании инновационных технологий

"Газпром нефть" и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) намерены совместно реализовать проекты, способствующие технологическому развитию нефтегазовой отрасли, повышению эффективности добычи и переработки углеводородов. Об этом говорится в сообщении Газпром нефти.



Соглашение о сотрудничестве 24 мая 2018 года подписали в ходе Петербургского международного экономического форума заместитель генерального директора "Газпром нефти" Владислав Барышников и председатель совета РФФИ Владислав Панченко.



Проекты фундаментальных научных исследований, результаты которых могут быть использованы для создания инновационных технологий и высокотехнологичной промышленной продукции, будут отбирать на конкурсной основе. Для их оценки планируется сформировать эффективную систему экспертизы, базирующуюся на опыте фонда и компании.



В сфере нефтедобычи темы предполагаемых совместных исследований касаются работы с трудноизвлекаемыми запасами, моделирования процессов в нефтяных пластах, обустройства месторождений, усовершенствования методов повышения нефтеотдачи. В области переработки углеводородного сырья планируется сосредоточить усилия на принципиально новых подходах к получению топливных компонентов, разработке катализаторов гидропроцессов и каталитического крекинга. Особое место в планах сотрудничества РФФИ и "Газпром нефти" занимает создание и внедрение цифровых технологий, использование искусственного интеллекта для решения производственных и управленческих задач.



"Фундаментальная наука играет ключевую роль в развитии современного общества и поддержании конкурентоспособности экономики. "Газпром нефть" и РФФИ заинтересованы в сохранении и наращивании уникального научно-технического потенциала, дальнейшем использовании для развития страны. Адресное финансирование научных исследований позволяет сделать их более эффективными и максимально приблизить к потребностям реального сектора экономики", – отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" Владислав Барышников.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



Основной акционер компании — ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создан в 1992 году по инициативе крупнейших учёных страны. Основная задача – проведение конкурсного отбора лучших научных проектов и их последующее организационно-финансовое обеспечение.



РФФИ уделяет значительное внимание созданию развитой системы взаимосвязей участников инновационной деятельности. Подписаны соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, организациями – координаторами технологических платформ, другими институтами развития и бизнес-структурами. Основной целью соглашений является проведение скоординированной политики в области практического использования достижений фундаментальной науки, прежде всего в сфере высоких технологий и решения актуальных межотраслевых задач, которые возникают в процессе построения экономики, основанной на знаниях.



"AK&M" от 24.05.2018