Губернатор Курской области проконтролировал подготовку к СЭФ-2018

Губернатор Курской области Александр Михайлов провел выездное совещание, в рамках которого проконтролировал подготовку к Среднерусскому экономическому форуму - 2018.



На площадке спортивно-концертного комплекса, где 8 июня стартует СЭФ, проверили все ли готово к работе дискуссионных площадок и приёму гостей.



В рамках форума запланировано 15 мероприятий, в том числе пленарная дискуссия, несколько тематических заседаний и выставок, а также Ассоциация торгово-промышленных палат Центрального федерального округа.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний".



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр Форума - компания "Металлоинвест", титульный партнёр Форума - АО "КОНТИ-РУС", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 17 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и 5 выставок, 2 конкурса.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru Участие в форуме бесплатное.







"AK&M" от 24.05.2018