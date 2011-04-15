Дайджест газеты "Ведомости" от 25 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 мая 2018 года.





НУЛЕВОЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА



Путин одобрил завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.

Экспортная пошлина может быть обнулена уже к 2024 году.

После более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр будет завершен. Такое решение в конце апреля принял президент России Владимир Путин, рассказали "Ведомостям" источники.



Налоговый маневр - повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин - был начат в 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%, но в 2016 г. Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Из-за того что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть, российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом, в одном только 2017 году эта система лишила бюджет 1 трлн руб. Но реформе активно противодействовали Минэнерго и нефтяники.





ВТБ НЕМНОГО РАЗМАГНИТИЛСЯ



ВТБ продал больше 40% своего пакета "Магнита". Покупателем стала Marathon Group Винокурова.



ВТБ и Marathon Group Александра Винокурова объявили о закрытии сделки по выкупу у госбанка 11,82% акций "Магнита", второго по обороту ритейлера в России. Винокуров создал Marathon Group в 2017 г. вместе с другим выходцем из А1 Сергеем Захаровым. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.



До сих пор Marathon Group была известна в основном благодаря инвестициям в фармацевтическую отрасль. Летом прошлого года группа договорилась с "Ростехом" объединить фармацевтические активы: от "Ростеха" - "Нацимбио", от Marathon Group - дистрибутора лекарств "СИА групп" и др.





"ГАЗПРОМ" СОГЛАСИЛСЯ НА УСТУПКИ ЕВРОКОМИССИИ



Еврокомиссия закрыла дело против "Газпрома". Компания подозревалась в нарушении антимонопольного законодательства.



Еврокомиссия (ЕК) прекратила антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", следует из сообщения комиссии в четверг, 24 мая. Расследование было начато в 2012 г.



Комиссия подчеркивает, что "Газпром", возможно, смог взимать более высокие цены в пяти государствах - членах ЕС (Болгарии, Латвии, Литве, Польше и Эстонии). Поэтому "Газпром" должен обеспечить конкурентные цены на российский газ для всех европейских стран.



"Газпром" удовлетворен решением Еврокомиссии. Им остались недовольны Литва и Польша.





ИЗ UC RUSAL УШЛИ ДИРЕКТОРА



Подали в отставку гендиректор UC Rusal и семь представителей En+ Олега Дерипаски в совете директоров металлургической компании. Это следующий этап плана по выведению компании из-под санкций.



Семь номинированных En+ Олега Дерипаски членов совета директоров UC Rusal не будут переизбираться в новый состав совета 28 июня на годовом собрании акционеров.



Речь идет о гендиректоре En+ Владиславе Соловьеве, председателе совета директоров группы ГАЗ Зигфриде Вольфе, Максиме Сокове, Дмитрии Афанасьеве, Гульжан Молдажановой, Ольге Машковской и Екатерине Никитиной. Кроме того, в отставку ушла гендиректор компании Александра Бурико. На эту должность она была назначена лишь в марте.





SONY PICTURES НАШЛА КОНТРОЛЕРА ДЛЯ РОССИИ



Крупнейший прокатчик фильмов в России, принадлежащий Disney и Sony, остается без управляющего. Гендиректор компании Антон Сиренко переходит в глобальную Sony.



Об уходе Антона Сиренко с поста гендиректора Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) сообщила сама компания. WDSSPR создана на паритетных началах американскими студиями Disney и Sony специально для дистрибуции фильмов в России. Это крупнейший прокатчик фильмов в стране. По данным журнала "Бюллетень кинопрокатчика", в 2017 г. фильмы WDSSPR собрали в отечественных кинотеатрах 17,3 млрд руб. - почти 30% национальной кассы. При этом 18,4% кассы пришлось на фильмы Disney и 11,5% - на фильмы Sony.



Кроме фильмов самих американских студий WDSSPR прокатывает и российские картины, среди последних - "Последний богатырь" и "Лед".



Сиренко руководит WDSSPR с момента основания в 2007 г. После ухода из компании он станет сотрудником глобальной Sony Pictures и в новой должности продолжит контролировать выпуск фильмов этой компании.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 25.05.2018