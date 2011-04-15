Акционеры Highland Gold одобрили выкуп активов у Р.Абрамовича и партнёров

Акционеры Highland Gold Mining (HGM) одобрили выкуп у Aristus Holdings (структура Millhouse Романа Абрамовича и его партнёров) трёх золотоносных активов на Чукотке, включая действующий рудник Валунистый.



Большинство незаинтересованных акционеров на внеочередном собрании поддержали сделку. Сделка, сумма которой составляет $91 млн, требует одобрения регуляторов, включая ФАС.



Компания Highland Gold Mining Limited была учреждена на о-ве Джерси 23 мая 2002 года с целью приобретения, консолидации и развития портфеля высококачественных золотодобывающих проектов в Российской Федерации, обладающих значительными перспективами роста. Деятельность Highland Gold сосредоточена вокруг трёх основных производственных центров в Хабаровском и Забайкальском крае, а также Чукотском АО России. Кроме того, компания является собственником активов в Киргизии и Центральной Азии.



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