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25/05/2018
12:27

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Уссури"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк "Уссури" (Хабаровск). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе Российской Федерации и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края.

Деятельность руководства банка "Уссури" привела к образованию на её балансе имущества, учтённого по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчётности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

В деятельности банка также установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации Банк "Уссури" (АО) меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В банк "Уссури" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО Банк "Уссури" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц".


"AK&M" от 25.05.2018
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