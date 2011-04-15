ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Уссури"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк "Уссури" (Хабаровск). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



Кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе Российской Федерации и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края.



Деятельность руководства банка "Уссури" привела к образованию на её балансе имущества, учтённого по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчётности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.



В деятельности банка также установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.



Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации Банк "Уссури" (АО) меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



В банк "Уссури" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



АО Банк "Уссури" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц".





"AK&M" от 25.05.2018