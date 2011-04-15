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25/05/2018
10:30

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "О.К. Банка"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "О.К. Банк" (Ярославль). По величине активов на 1 мая 2018 кредитная организация занимала 200 место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В результате систематического проведения ПАО "О.К. Банк" "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, на балансе кредитной организации образовался значительный объём активов сомнительного характера. В мае текущего года ПАО "О.К. Банк" осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Банк России неоднократно применял в отношении "О.К. Банка" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе "О.К. Банка" с рынка банковских услуг.

ПАО "О.К. Банк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

"AK&M" от 25.05.2018
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