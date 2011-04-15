РФПИ инвестирует в фонд проблемных активов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) собирается инвестировать в уставной капитал фонда непрофильных активов, создаваемого на базе санируемых "Траста", Рост банка и Автовазбанка. Соответствующее соглашение РФПИ заключил с ЦБ РФ, сообщается на сайте Банка России.



По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, РФПИ в фонде будет структурировать непрофильные активы, определять стратегии по их выводу на рынок и привлекать инвесторов.



В свою очередь генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил: "Привлечение РФПИ к участию в создании и управлении Фондом непрофильных активов совместно с Банком России имеет ряд важных преимуществ. Высокий уровень экспертизы РФПИ в управлении активами, а также опыт успешного взаимодействия с ведущими международными инвесторами будет способствовать повышению эффективности деятельности фонда".





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