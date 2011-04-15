Роснефть опровергла заявление Тимченко по нефтехимическим проектам

Заявление бизнесмена Геннадия Тимченко о неисполнении Роснефтью программы развития нефтехимического бизнеса не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



"Выражаем уверенность, что высказанная им позиция не является мнением руководства СИБУРа, с которым Роснефть связывают тесные рабочие отношения. Реализация Роснефтью собственных новых нефтехимических проектов на рыночных условиях не должно вызывать тревоги у других участников рынка", - говорится в заявлении.



Ранее Г.Тимченко заявил, что несмотря на планы Роснефти довести нефтехимическое производство до 20% от переработки, компания вряд ли потеснит СИБУР на рынке нефтехимии.



"Они [Роснефть] заявляют [о подготовке масштабной инвестпрограммы], а вспомните, что они заявили по поводу какой-то там Ангарской, то есть Восточной нефтехимической компании. Сколько лет прошло? Много. Вот видите!" — сказал Тимченко.



Роснефть планировала построить в Восточной Сибири и Поволжье два нефтехимических производства общей мощностью 4.8 млн т полиолефинов в год. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, компания ставит перед собой цель довести долю нефте- и газохимии до 20% от общего объема своих перерабатывающих мощностей.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018