Еврокомиссия закрыла дело против Газпрома

Еврокомиссия (ЕК) прекратила антимонопольное расследование в отношении Газпрома, сообщает газета "Ведомости".



Расследование было начато в 2012 году, после того как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария обвинили Газпром в злоупотреблении положением на рынке, в том числе в завышении цен на газ. Изучались три эпизода на рынках Восточной и Центральной Европы – возможное "разделение" рынков со стороны Газпрома, препятствия по диверсификации закупок газа и "несправедливое" ценообразование.



Официальные претензии к Газпрому были выдвинуты в 2015 году, тогда же начались консультации с Еврокомиссией. Компании грозил штраф на сумму до 10% общего оборота. То есть мог бы превысить $5 млрд, подсчитал директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.



Одновременно Еврокомиссия установила для Газпрома ряд обязательств, которые будут действовать восемь лет. Среди прочего компания должна снять контрактные ограничения для обеспечения свободного перемещения газа между потребителями Центральной и Восточной Европы, соединить изолированные газовые рынки Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы с соседними газовыми рынками ЕС, чтобы они могли перепродавать свой газ в эти страны или покупать сырье там.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018