S&P пересмотрело прогноз по рейтингам российской РНКО "Платёжный Центр"

S&P Global Ratings 24 мая 2018 года пересмотрело прогноз по рейтингам российской ООО РНКО "Платёжный Центр", "ключевой" дочерней компании и расчётного центра Группы ЦФТ для денежных переводов и платёжных систем, со "стабильного" на "позитивный". Также подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги компании на уровне "ВВ/В". Об этом говорится в сообщении агентства.



По мнению S&P, благоприятное влияние на показатели Группы компаний "Центр финансовых технологий" (Группа ЦФТ) оказывают стабилизация операционной среды и восстановление роста на рынке денежных переводов в России и других странах СНГ, где группа осуществляет операционную деятельность.



Группа по-прежнему проводит политику поддержания нулевого долга и, вероятно, сможет демонстрировать хорошие финансовые показатели и показатели операционной эффективности на протяжении всего экономического цикла.



Прогноз "позитивный" отражает мнение S&P о том, что возможно повышение рейтингов ООО РНКО "Платёжный Центр" в случае, если Группа ЦФТ будет поддерживать нулевой уровень долга и демонстрировать устойчивые показатели прибыльности и операционной эффективности, тем самым приближая характеристики кредитоспособности к показателям сопоставимых международных компаний.



"AK&M" от 25.05.2018