Газпром и JBIC обсудили направления развития сотрудничества

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 24 мая состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром".



Алексея Миллера и Главного исполнительного и управляющего директора Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Тадаси Маэды.



Стороны рассмотрели текущие вопросы и направления развития сотрудничества. В частности, речь шла о потенциальном участии банка в финансировании перспективных проектов "Газпрома". Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Japan Bank for International Cooperation (Банк Японии для международного сотрудничества) был создан в 1999 году как государственный финансовый институт для развития экономического сотрудничества с зарубежными странами. Основной функцией банка является поддержка внешнеэкономической деятельности японских компаний.



"Газпром" и JBIC связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В частности, банк принимал участие в финансировании строительства газопровода "Голубой поток" и проекта "Сахалин-2".



В декабре 2016 года Газпром и JBIC подписали Меморандум о взаимопонимании. Он определяет общие принципы сотрудничества в сфере организации финансирования проектов Газпрома с участием японских компаний. В сентябре 2017 года заключен Меморандум о взаимопонимании, который конкретизирует ряд положений документа, подписанного в декабре 2016 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018