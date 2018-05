Газпром и VNG рассмотрели ход реализации совместных ПХГ-проектов в Германии

В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления Verbundnetz Gas AG (VNG) Ульфа Хайтмюллера. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны обсудили вопросы развития системы подземного хранения газа в Европе. В частности, был рассмотрен ход реализации совместных проектов - ПХГ "Йемгум" и "Катарина" в Германии. Хранилища были введены в эксплуатацию в 2013 и 2017 годах, в настоящее время продолжаются работы по их выводу на проектные показатели работы. ПХГ были активно задействованы в обеспечении европейских потребителей газом во время отопительного сезона 2017/2018 года.



VNG AG - первая частная газовая компания, основанная в Восточной Германии. Сегодня VNG AG входит в VNG Group - группу из более 60 предприятий, к основным направлениям деятельности которых относятся разведка, добыча, транспортировка, хранение и торговля природным газом в Европе.



Газпром и VNG на паритетных началах реализуют совместный проект - ПХГ "Катарина". Ко времени выхода ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объём хранилища достигнет примерно 650 млн куб. м.



Газпром, VNG и Wingas совместно реализуют проект ПХГ "Йемгум". Выход ПХГ на проектную мощность с активным объёмом хранилища в 900-950 млн куб. м запланирован на 2019-2020 годы.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018