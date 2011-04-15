Рост поставок российского газа в Австрию продолжается в 2018 году

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В ходе встречи стороны рассмотрели текущие вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о растущих поставках российского газа в Австрию. Так, с 1 января по 23 мая 2018 года, по предварительным данным, Газпром поставил в республику 4.9 млрд куб. м газа - на 68% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Особое внимание на встрече Алексей Миллер и Райнер Зеле уделили ходу реализации проекта "Северный поток - 2".



В 2017 году Газпром установил исторический рекорд по объёму экспорта газа в Австрию - 9.1 млрд куб. м, что на 50.3% (на 3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года (6.1 млрд куб. м) и на 33.8% (на 2.3 млрд куб. м) - объём поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6.8 млрд куб. м).



OMV AG - главный партнёр Газпрома в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018