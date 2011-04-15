"Газпром нефть" и компания "1С" начнут совместные разработки IT-решений для нефтяной индустрии

"Газпром нефть" и компания "1С" синхронизируют работу по разработке IT-решений для нефтяной отрасли. Соответствующий меморандум подписан 24 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме заместителем генерального директора по организационным вопросам "Газпром нефти" Кириллом Кравченко и директором компании "1С" Борисом Нуралиевым. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Целью сотрудничества является появление на российском рынке передовых цифровых продуктов в области корпоративной IT-архитектуры. Специалисты "Газпром нефти" примут участие в создании программных разработок на базе "1С", задача которых – повышение операционной эффективности бизнес-процессов. Совместный подход к решению технологических задач нефтяной индустрии откроет широкие перспективы для создания экосистемы для подготовки к промышленной эксплуатации импортоопережающих цифровых решений.



"Цифровизация меняет традиционные бизнес-модели, в том числе в нефтяной отрасли. На первый план выходят технологии управления производством, а также данные, которые обеспечивают эффективность всех процессов. "Газпром нефть" за последние годы реализовала десятки цифровых инициатив, наработала значительный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами", - сказал заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпром нефти" Кирилл Кравченко.



"В рамках формирующейся в стране цифровой экономики мы готовы развивать новые проекты на базе систем 1С с целью создания в российской промышленности и энергетическом секторе цифрового производства", - подчеркнул генеральный директор "1С" Борис Нуралиев.



Фирма "1С" – специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 фирм 1С:Франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок "1С" наиболее известна система программ "1С:Предприятие" – решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме "облачного" сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. "1С:Предприятие" успешно применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1500000 организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



Основной акционер компании — ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 25.05.2018