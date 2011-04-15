"Газпром нефть", Mubadala Petroleum и РФПИ создают совместное предприятие по управлению активом в Западной Сибири. Об этом говорится в сообщении Газпром нефти.



"Газпром нефть" подписала обязывающее соглашение по отчуждению долей в размере 49% в уставном капитале "Газпромнефть-Восток". Покупателями выступают инвестиционный фонд "Mubadala Petroleum" (Объединённые Арабские Эмираты) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).



Структура владения активом после закрытия сделки будет выглядеть следующим образом: "Газпром нефть" - 51%, Mubadala Petroleum – 44%, РФПИ - 5%.



Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях "Газпромнефть-Восток" составляют около 40 млн. т нефтяного эквивалента (по международной классификации PRMS) или около 300 млн баррелей. Объём добычи нефти в 2017 году составил 1.6 млн т (около 33 тыс. баррелей). Добываемая нефть направляется на российский и международный рынок, в частности, по нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан", а также на переработку на российских нефтеперерабатывающих заводах.



Данный проект является первой инвестицией Mubadala Petroleum в российский нефтегазовый сектор.



"У нашей компании уже есть опыт по созданию совместных предприятий с международными партнерами, но впервые в российский актив "Газпром нефти" инвестирует один из крупнейших инвестиционных фондов ОАЭ. Эта сделка имеет большое значение не только для нашей компании, но и для всей отрасли. Главным потенциалом "Газпромнефть-Востока" является разработка технологий поиска и добычи углеводородов доюрского комплекса. И для нас важно, что наши партнеры поверили не только в настоящее, но и в будущее этого актива. Задачу по началу рентабельной разработки палеозойских запасов гораздо эффективнее можно решить в рамках партнерства, объединив технологические и финансовые ресурсы", - отметил председатель Правления "Газпром нефти" Александр Дюков.



Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сказал: "Инвестиции РФПИ в создание СП с ПАО "Газпром нефть" совместно с компанией Mubadala Petroleum позволят привлечь средства, опыт и экспертизу ближневосточных партнеров РФПИ в российский нефтегазовый сектор. РФПИ, Mubadala Petroleum и ПАО "Газпром нефть" рассматривают данный проект как первый шаг к созданию консорциума для осуществления дальнейших существенных вложений в отрасль".



Бахит Аль Катири, генеральный директор Mubadala Petroleum, отметил: "Это очередной шаг в реализации долгосрочной стратегии Mubadala Petroleum по выходу на российский рынок. Благодаря партнерству с РФПИ и "Газпром нефтью", одним из ведущих операторов месторождений в России, мы не только сумеем поделиться накопленным опытом работы, но и расширим собственную экспертизу и возможности в нефтегазовой сфере, добавив к нашему портфелю существенный объём добычи".



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.



Mubadala Petroleum – дочерняя компания фонда Mubadala, специализирующаяся на инвестициях в нефтегазовый сектор по всему миру. Mubadala был основан правительством эмирата Абу-Даби. Стратегия фонда основана на заключении долгосрочных партнерств и осуществлении масштабных инвестиций, которые приносят не только прибыль, но и социальную выгоду для жителей эмирата Абу-Даби, а также способствуют росту и диверсификации экономики региона. Mubadala аккумулирует и управляет многомиллиардным портфелем региональных и зарубежных инвестиций, сотрудничая с лидирующими международными организациями. Инвестиции фонда осуществляются в широком диапазоне, включая аэрокосмический сектор, полупроводники, горно-металлургическую и нефтегазовую отрасли, возобновляемые источники энергии, IT, здравоохранение, недвижимость и инфраструктуру, сектор услуг.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост - 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



Основной акционер компании - ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 25.05.2018