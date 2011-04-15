ВТБ и СОГАЗ объявляют об объединении страхового бизнеса

Группа ВТБ и страховая Группа "СОГАЗ" достигли соглашения о продаже 100% СК "ВТБ Страхование". Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках сделки Группа ВТБ в дополнение к денежной компенсации получает 10% акций объединённой компании, которая будет работать под брендом "СОГАЗ".



Суммарная начисленная премия страхового бизнеса Группы "СОГАЗ" и Группы ВТБ, исходя из финансовых показателей по МСФО за 2017 год, составляет около 280 млрд руб., суммарные активы - 550 млрд руб.



Закрытие сделки планируется в III квартале 2018 года после получения всех необходимых согласований.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



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