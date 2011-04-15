Председателем Внешэкономбанка назначен И.Шувалов

Председателем Внешэкономбанка назначен Игорь Шувалов. Об этом говорится в сообщении банка.



И.Шувалов родился 4 января 1967 года в посёлке Билибино Магаданской области. В 1993 году окончил юридический факультет Московского государственного университета по специальности "правоведение".



С мая 2012 года Игорь Шувалов входил в Наблюдательный совет Банка Развития. Игорь Шувалов активно участвовал в формировании повестки Внешэкономбанка, его дочерних организаций, таких как РЭЦ и Фонд развития моногородов, а также проектах ВЭБа с АИЖК и корпорацией МСП, создании механизма фабрики проектного финансирования и принятия нового Закона "О банке развития". Как первый заместитель председателя Правительства РФ (с 2008 по май 2018 года) курировал вопросы финансовой, кредитной, денежной, инвестиционной политики, макроэкономики и федерального бюджета, Евразийской экономической интеграции, сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.





"AK&M" от 25.05.2018