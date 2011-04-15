Barclays может провести слияние с Standard Chartered

Barclays провела переговоры с банком-конкурентом Standard Chartered о потенциальном слиянии, но каких-либо официальных или неофициальных ценовых предложений не делалось. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Financial Times.



В то же время два анонимных близких к банку источника, цитируемых Reuters, заявили, что это предположение не соответствует действительности и что банк не рассматривает возможности слияний с другими кредитными учреждениями. Банк Barclays не стал комментировать информацию, поступившую в СМИ.



Банк Standard Chartered отметил, что "полностью сосредоточен на реализации своей стратегии и не комментирует подобные предположения".



Financial Times сообщает о встрече с участием одного директора от каждого из лондонских банков с целью обсудить возможные выгоды от слияния. Эта беседа - один из шагов в рамках усилий Barclays, направленных на улучшение своих финансовых показателей, отмечается в сообщении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"