АЛРОСА планирует аукцион по продаже крупных алмазов в Дубае

АЛРОСА проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10.8 карата) в Дубае в период с 27 мая по 14 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания выставляет на аукцион 115 лотов стандартного цвета общей массой 1725 карат. Выставляемые на аукцион алмазы являются собственностью ПАО АК "АЛРОСА" и её дочерних предприятий АО "Алмазы Анабара" и ПАО "АЛРОСА-Нюрба". Самый крупный камень весом 49.17 карата добыт на месторождениях "Алмазов Анабара".



К участию в торгах приглашены 66 компаний из Индии, Бельгии, России, ОАЭ и США. Подведение итогов состоится 18 июня 2018 года.



"Сегодня Дубай является одним из ведущих центров мировой алмазно-бриллиантовой торговли. Благодаря своему удачному географическому расположению, он привлекает участников рынка со всего мира. Анализируя результаты состоявшихся аукционов, мы видим стабильный спрос на нашу продукцию и, судя по прогнозам, грядущие торги не станут исключением. Кроме того, до конца года в наших планах ещё один аукцион в Дубае по реализации крупных камней", - отметил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.



АЛРОСА и Дубай связывают давние партнерские отношения. В 2014 году компания заключила Меморандум о взаимопонимании с Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange, DDE), в рамках которого стороны продолжают сотрудничать по проблематике Кимберлийского процесса, обмениваются информацией и прогнозами по развитию алмазного рынка.



ЕСО АЛРОСА осуществляет сортировку, оценку, предпродажную подготовку и реализацию алмазов, добытых на предприятиях АЛРОСА.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 25.05.2018