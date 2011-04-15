"Газпром нефть" создаёт первый "Цифровой завод"

"Газпром нефть" и компания "Цифра" заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта "Цифровой завод". Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер и генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев.



"Цифровой завод" является частью проекта "Газпром нефти" по созданию первой в России цифровой платформы для управления логистикой, производством и сбытом нефтепродуктов. Компания ведет работу в этом направлении с 2017 года и для реализации проекта привлекает к сотрудничеству лидеров отечественного рынка IT-технологий.



Пилотный "Цифровой завод" будет реализован на базе предприятий "Газпромнефть – Битумные материалы". Новые технологические решения, которые докажут свою эффективность в результате апробации на пилотной площадке, будут тиражированы "Газпром нефтью" на другие нефтеперерабатывающие и производственные активы.



До конца 2018 года планируется создание ядра IT-платформы, внедрение интеллектуальных систем контроля передвижения сырья и материалов, а также передовых программных комплексов для оптимизации расчетов экономического и материального расчета баланса предприятия. После получения оцифрованных технологических данных предполагается переход ко второму этапу – созданию системы "цифровых двойников" производственной инфраструктуры для контроля надежности и технологических режимов работы оборудования.



Использование "озер данных" и "шин данных", которые являются неотъемлемой частью реализуемой платформы, позволит в онлайн-режиме интегрировать, хранить и обрабатывать информацию, предоставляя специалистам "Газпром нефти" возможность оперативно видеть изменения ключевых производственных параметров и эффективно управлять ими.



Оператором соглашения выступит Центр цифровых инноваций "Газпром нефти", который создан компанией для поиска и внедрения в бизнес технологических решений в сфере работы с большими данными, предиктивного управления, создания цифровых двойников инфраструктуры.



Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер отметил: "Реализация такого масштабного проекта по созданию цифровой платформы возможна только в партнерстве с лидерами IT-индустрии. Проект "Цифровой завод" позволит нам достичь нового уровня технологической эффективности, экологической и промышленной безопасности".



"Этот проект открывает широкие перспективы для создания экосистемы на основе цифровой платформы непрерывного производства. Мы считаем крайне важным и перспективным разработку прикладных функциональных приложений, библиотек искусственного интеллекта для управления предприятием, которые в дальнейшем могут быть доступны другим компаниям как в нефтегазовой отрасли, так и других областях промышленности", – подчеркнул генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев.



"Цифра" (ZYFRA) – международная компания, разрабатывающая продукты промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта. Инвестиции, которые компания планирует потратить в развитие технологий для цифровизации промышленности составляют 6 млрд рублей. "Цифра" подключила к промышленному интернету вещей самый большой парк промышленного оборудования в РФ – более 6000 станков в 200 предприятиях по всей России. "Цифра" создала собственную технологическую платформу для развёртывания и эксплуатации систем "цифрой советчик" для металлургии, нефтехимии, химии.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



Основной акционер компании — ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 25.05.2018