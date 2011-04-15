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25/05/2018
18:04

Газпром и Shell продолжают совместную работу по проекту "Балтийский СПГ"

В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 25 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главного исполнительного директора Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере сжиженного природного газа, включая совместное технико-экономическое исследование по проекту "Балтийский СПГ".

В ходе встречи было подписано Соглашение по проекту "Балтийский СПГ" в развитие Основных условий соглашения о совместном предприятии. В новом документе, в частности, зафиксирована договоренность о преимущественном использовании российских технических стандартов при проектировании и подготовке спецификаций для оборудования, что направлено на развитие СПГ-отрасли в России. В Соглашении также прописаны ключевые аспекты деятельности будущего совместного предприятия, в том числе вопросы охраны труда, промышленной безопасности и социальной ответственности.

Отдельное внимание на встрече было уделено проекту "Северный поток - 2".

Royal Dutch Shell plc - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах.

"Газпром" и Shell совместно участвуют в проекте "Сахалин-2", в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ.

В 2015 году "Газпром" и Shell подписали Меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ, а также Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В 2017 году "Газпром" и Shell подписали Основные условия соглашения о совместном предприятии, которое будет осуществлять реализацию проекта "Балтийский СПГ", и заключили Рамочное соглашение о совместных исследованиях по данному проекту.

Проект "Балтийский СПГ" предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 млн тонн СПГ в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.

"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.


"AK&M" от 25.05.2018
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