Роснефть и Fleet Energy изучат возможность совместных поставок газа в Египет

ПАО "НК "Роснефть", Fleet Energy и Fleetliner Energy S.A. подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон изучить возможности создания совместного предприятия с целью формирования сбытовой цепочки для последующей поставки газа промышленным потребителям Египта, сообщается на сайте Роснефти.



Соглашение в присутствии главного исполнительного директора НК "Роснефть" Игоря Сечина подписали вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистики НК "Роснефть" Дидье Касимиро и президент группы компаний Fleet Energy Эссам Кафафи.



Fleet Energy Inc. имеет офисы в Москве и Каире. Компания входит в холдинг Fleet Holding Inc. вместе с другими компаниями: Fleet Tanking Inc., Fleet Offshore Petroleum Services Inc., Fleet Oil&Gas S.A. Также в группу компаний входит Fleetliner Energy S.A.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 25.05.2018