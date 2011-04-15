Газпром и Узбекнефтегаз продолжат совместную добычу газа на месторождении Шахпахты

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и глава АО "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов подписали дополнительное соглашение N 2 к Соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Подписание состоялось в присутствии главы Газпрома Алексея Миллера.



Документ предусматривает продолжение добычи газа до 2024 года на прежних коммерческих условиях на ранее созданных производственных мощностях.



В 2017 году объём закупки Газпромом природного газа в Узбекистане составил 5.5 млрд куб. м.



Основной партнёр Газпрома в Узбекистане — АО "Узбекнефтегаз" (до июля 2017 года — НХК "Узбекнефтегаз"), которое занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.



Шахпахты — газоконденсатное месторождение, открытое в 1962 году в юго-восточной части плато Устюрт на территории Кунградского района Республики Каракалпакстан в Узбекистане. Реконструкция и доразработка месторождения Шахпахты реализуется на условиях Соглашения о разделе продукции, подписанного в 2004 году сроком на 15 лет.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018