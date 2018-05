Газпром и Торгово-промышленная палата РФ объединят усилия по стимулированию выпуска импортозамещающей продукции

В рамках Петербургского международного экономического форума—2018 25 мая председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП) Сергей Катырин подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Согласно документу, стороны намерены объединить усилия по стимулированию производства в России высокотехнологичной импортозамещающей продукции для газовой отрасли.



В частности, Газпром и ТПП будут содействовать отечественным производителям в получении подтверждения производства их продукции на территории России, предусмотренного действующим законодательством. Для этого компания будет информировать Торгово-промышленную палату о производителях промышленной продукции, используемой для нужд Газпрома, а ТПП — проводить экспертизу, выдавать производителям документы, подтверждающие российское происхождение продукции, и информировать об этом "Газпром". Такое взаимодействие обеспечит компанию актуальными сведениями для определения степени локализации используемой продукции.



Стороны также планируют взаимодействовать при подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на развитие отечественной промышленности и повышение её конкурентоспособности.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.05.2018