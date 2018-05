Роснефть подписала долгосрочные контракты с монгольскими компаниями на $2.1 млрд

НК "Роснефть" в рамках XXII Петербургского международного экономического форума заключила долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с крупнейшими монгольскими импортерами нефтепродуктов. Общая стоимость контрактов – $2.1 млрд, сообщается на сайте Роснефти.



Реализацию нефтепродуктов в адрес 12 потребителей, включая крупнейших владельцев сетей АЗС КОО "НИК", КОО "Магнай Трейд", КОО "Ойн Бирж" и КОО "Сод Монгол Групп", будет осуществлять дочернее общество компании КОО "Роснефть-Монголия" на условиях take or pay (бери или плати).



Подписанные долгосрочные контракты позволят НК "Роснефть" сохранить устойчивые позиции на рынке нефтепродуктов Монголии и укрепить сотрудничество с монгольскими партнёрами. Соглашения заключаются напрямую с конечными потребителями нефтепродуктов, что позволяет сделать контракты экономически привлекательными для обеих сторон.



За 10 лет присутствия на монгольском топливном рынке доля НК "Роснефть" выросла до 80%.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 25.05.2018