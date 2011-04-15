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25/05/2018
17:38

Газпром и ENGIE примут участие в воссоздании Лионского зала Екатерининского дворца

В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 25 мая председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, почётный председатель совета директоров ENGIE, президент Фонда ENGIE Жерар Местралле и директор ФГБУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" Ольга Таратынова подписали Соглашение об участии в воссоздании Лионского зала Екатерининского дворца. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

В XVIII веке Лионский зал принадлежал к числу парадных апартаментов Екатерининского дворца. Своё название зал получил благодаря отделке стен шёлком, изготовленным в Лионе. В годы Великой Отечественной войны уникальный интерьер был уничтожен. Первые шаги по его восстановлению были предприняты в 2005 году. Соглашение между Газпромом, Фондом ENGIE и музеем-заповедником "Царское Село" знаменует начало нового этапа реставрации. Документ предусматривает воссоздание живописного потолочного плафона, мозаичных панелей из лазурита и текстильного убранства. Завершить работы планируется в 2019 году.

Музей-заповедник "Царское село" (г. Пушкин (Санкт-Петербург) - выдающийся памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала ХХ века. Композиционный центр дворцово-паркового ансамбля - Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец - образец русского барокко.

Французская компания ENGIE SA (до 2015 года - GDF SUEZ) реализует проекты в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а также в области электроэнергетики. ENGIE является владельцем самой крупной газотранспортной сети в Европе и вторым по объёму мощностей европейским оператором ПХГ. Сотрудничество Газпрома и ENGIE охватывает такие сферы, как поставки и транспортировка газа, научно-техническое сотрудничество, обучение персонала. Компании также реализуют совместные проекты в области культуры.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.


"AK&M" от 25.05.2018
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