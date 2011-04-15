Газпром и Республика Татарстан подписали соглашение в области инноваций

В рамках Петербургского международного экономического форума—2018 25 мая председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Документ предполагает взаимодействие сторон в рамках реализации инновационного проекта по разработке и математическому обоснованию высокоточных вычислительных методов для 1D и 3D геомеханического моделирования. Опытно-конструкторские работы по данной теме для Газпрома в настоящее время выполняет Университет Иннополис, расположенный в Татарстане.



В соответствии с Соглашением, к участию в проекте планируется привлечь и другие отечественные компании нефтегазового сектора, проявившие интерес к этой разработке.



Документ подписан в развитие Соглашения о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве между Газпромом и Республикой Татарстан, заключенного осенью 2016 года.



1D и 3D геомеханическое моделирование — определение механических свойств и реакций горной породы на внешнее воздействие в процессе разработки месторождения. Это, в частности, позволяет минимизировать геологические риски в процессе геологоразведки и на ранних стадиях разработки месторождений, а также повысить эффективность строительства эксплуатационных скважин.



Университет Иннополис — российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 25.05.2018