Роснефть и GNPC договорились о поставках СПГ в Гану и подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО "НК "Роснефть" и Национальная нефтяная корпорация Ганы (GNPC) подписали пакет документов, предполагающих доставку в порт Тема (Гана) в течение 12 лет сжиженного природного газа (СПГ) в объёме около 1.7 млн т в год, его регазификацию на мощностях терминала Тема с целью последующей поставки природного газа в адрес GNPC. Обязательства сторон по подписанным документам вступят в силу после их одобрения советами директоров сторон, сообщается на сайте Роснефти.



Поставки газа Роснефти позволят на четверть удовлетворить энергетические потребности Республики Гана, усилить её энергетическую безопасность и укрепить позицию страны в качестве ключевого СПГ хаба в регионе.



В рамках форума между Роснефтью и GNPC также было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместное изучение приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества в сфере разработки нефтегазовых месторождений и поставок нефти и нефтепродуктов.



Главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин отметил: "Подписанные документы открывают новый этап в развитии сотрудничества между Россией и Республикой Гана. На сегодняшний день Гана входит в число динамично развивающихся экономик мира, где спрос на энергию увеличивается с каждым годом. Роснефть как глобальная энергетическая компания способна обеспечить эти потребности, в том числе, с помощью поставок СПГ и природного газа. Также документы открывают перед компанией широкие возможности в области разведки, добычи и трейдинга".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.







"AK&M" от 25.05.2018