Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 мая 2018 года



РОСТОВСКУЮ АВИАКАТАСТРОФУ ПРИМЕРЯТ К НОРМАМ ШАРИАТА

ЮРИСТЫ КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКА ПРЕДЛОЖИЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ РОДНЫМ ПОГИБШИХ ПАССАЖИРОВ





Как стало известно "Ъ", юристы авиакомпании Flydubai (ОАЭ) предложили заключить мировое соглашение родственникам жертв авиакатастрофы, происшедшей в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Boeing-737-800, выполнявший рейс из Дубая, разбился при заходе на посадку, в результате погибли все находившиеся на борту 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Часть родственников погибших обратилась с исками о выплате компенсаций в российские суды, другие - в зарубежные. Несмотря на то что расследование обстоятельств трагедии еще не завершено, потерпевшие в случае заключения мирового соглашения смогут получить весьма крупные суммы, предусмотренные не только гражданским законодательством ОАЭ, но и нормами шариата.





В БАНКЕ "МОНОЛИТ" НАШЛАСЬ ТРЕЩИНА В ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ

В ХИЩЕНИЯХ ОБВИНИЛИ БЫВШИХ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ПЕРВОГО ЗАМА



Как стало известно "Ъ", под уголовное преследование попало бывшее руководство банка "Монолит", членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов - под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из "Монолита" более 6,4 млрд руб.





АКТИВИСТЫ ОБЖАЛОВАЛИ ОТФУТБОЛИВАНИЕ МИТИНГОВ

ВВЕДЕННЫЕ НА ВРЕМЯ МУНДИАЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАССМОТРЯТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУДЫ





Как стало известно "Ъ", участники Молодежного правозащитного движения из Санкт-Петербурга пожаловались в Конституционный суд (КС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на запреты в период чемпионата мира по футболу выбирать места для митингов и пикетов. Активисты заявили о "выдавливании любых общественно-политических дискуссий" за пределы центра Санкт-Петербурга, чтобы туристы не узнали "о требованиях граждан в адрес государства соблюдать обязательства и уважать права человека". Об этом заявила и международная организация Human Rights Watch (HRW), напомнив обещание FIFA "глобально соблюдать в своей деятельности права человека".





ОЛЕГ ДЕРИПАСКА ЖДЕТ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ



"Ъ" стал известен список льгот на энергорынке, которые попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства. В случае их принятия общая выгода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" может исчисляться десятками миллиардов рублей в год. Пострадают другие участники рынка - энергоцены в Сибири могут существенно вырасти. Также речь идет об увеличении платежей населения. Но чиновники к этим идеям отнеслись осторожно, а, по мнению экспертов, льготы не решат ключевую проблему сокращения экспорта алюминия "Русала".





В СИРИИ ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

КОМАНДОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕТ ДВЕ ВЕРСИИ АТАКИ НА БАТАРЕЮ



Вчера Минобороны РФ сообщило о гибели четверых и ранении еще трех военнослужащих, выполнявших боевую задачу в составе артиллерийской батареи сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. В нападении подозреваются боевики "Исламского государства", но, как стало известно "Ъ", российские военные проверяют и другую версию. За два дня до атаки в район Дейр-эз-Зора с базы международной коалиции Эт-Танф были перекинуты бойцы, причисляющие себя к "умеренной оппозиции", которые и могли участвовать в нападении.





ЗАКОН ПОНЯТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ

ЦСР ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ КОМИССИЮ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО ДЕРЕГУЛИРОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ





Система разработки, обсуждения и корректировки законов и подзаконных актов в России пришла в негодность и требует реформ. Основным содержанием должны стать демонтаж норм, тормозящих развитие экономики, и выстраивание алгоритмов, предотвращающих их реставрацию, констатирует свежий доклад ЦСР "Регуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура будущего". В ЦСР предлагают создать в РФ высокоуровневую комиссию по дерегулированию и занять ее организацией системного разбора регуляторных завалов и контролем за тем, чтобы законы были написаны ясно и приносили больше пользы, чем вреда, а потом перейти к концепции "умного регулирования". Новый орган с высокой вероятностью унаследует пороки системы, в которую будет интегрирован, поэтому переход к современной концепции представляется неопределенно долгим.





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"AK&M" от 28.05.2018