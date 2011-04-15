Дайджест газеты "Ведомости" от 28 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 мая 2018 года.





НДС ВЫРАСТЕТ ДО 20%



Повышение НДС до 20% - такова цена, которую населению и бизнесу придется заплатить за "Россию - страну возможностей", обещанную Владимиром Путиным.



Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Как выяснили "Ведомости", значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения.



Около 2 трлн руб. за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% - такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказывают три федеральных чиновника. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.



Еще около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста.





МИНЦ УЕХАЛ В ЛОНДОН



Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон. Его O1 Properties скорее всего достанется компании, которую связывают с ГК "Регион" и "Роснефтью".



Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Об этом "Ведомостям" рассказали источники. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - объясняет один из собеседников. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.



Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties - группы "Ист" от комментариев отказались. Связаться с Борисом Минцем и его сыновьями "Ведомостям" не удалось.



При этом основной актив Минца - O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I).





"АКАДО" УСЛОВНО ДОСТУПНА



"Акадо" Виктора Вексельберга из-за санкций может лишиться технической поддержки Cisco и остаться беззащитной перед сбоями.



Cisco из-за санкций может прекратить поддержку системы условного доступа "Акадо", рассказали "Ведомостям" источники. По словам одного из собеседников "Ведомостей", техническая поддержка может быть прекращена уже в июне.



Виктор Вексельберг и "Ренова" внесены минфином США в санкционный список 6 апреля, с тех пор американские резиденты не имеют права вести с ними дела, а компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют попасть под санкции, если продолжат бизнес с фигурантами списка.



Система условного доступа кодирует телесигнал, который провайдер передает на телеприставку (set-top-box, STB) абонента, т. е. фактически делает платное телевидение платным. Она позволяет абоненту смотреть только те каналы, за которые он заплатил.





ДЕНЬГИ С СОБСТВЕННЫМ ЛИЦОМ



Papa John's и Cofix протестируют систему, знающую клиента в лицо и позволяющую ему платить без наличных и смартфонов.



В июне сеть пиццерий Papa John's, а также кофейни Cofix начнут тестировать оплату заказов с помощью системы распознавания лиц, рассказали представители этих сетей, а также совладелец и гендиректор разработавшей сервис компании Swip Анатолий Райхерт.



Чтобы расплатиться за кофе и пиццу, покупателю нужно будет просто взглянуть в камеру на кассе. Но чтобы получить эту услугу, ему прежде придется скачать на мобильное устройство приложение Swip, привязать к нему пластиковую карту и загрузить в него свою фотографию. В момент оплаты покупатель пройдет аутентификацию с помощью установленной на кассе камеры, и, если система решит, что он похож, деньги автоматически спишутся с его счета. Наличных, банковских карт или смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи, для расчета не потребуется.





НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА



Почему противники снятия санкций есть и внутри России.

Перед новоизбранным президентом и новоназначенным правительством стоит задача избавить Россию от международных санкций.



Это задача дипломатическая - потому что надо понять, какого рода договоренности, обещания, уступки, угрозы могут способствовать тому, что санкции будут отменены.



Это задача политическая - потому что уступки и новые договоренности требуют поддержки и в политической элите, и во всем обществе. У санкций против России есть немало российских бенефициаров - и те, кто становится внутренним монополистом в результате ограничений на торговлю, и те, кто наживается на военном угаре.





РОССИЯ И ОПЕК УВЕЛИЧАТ ДОБЫЧУ НЕФТИ



Россия и страны ОПЕК готовы увеличить добычу нефти уже с июля. К серь-езному падению цен на нефть это не приведет, уверены эксперты.



ОПЕК и 11 присоединившихся к картелю стран могут начать увеличивать добычу нефти уже с III квартала 2018 г., сообщил 25 мая министр энергетики Александр Новак. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 22 июня. "



Саудовская Аравия присоединится к этому решению, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Мировой спрос на нефть растет, в то время как падение добычи ряда экспортеров (например, Венесуэлы) может дестабилизировать рынок, пояснил он.



О сокращении добычи нефти на 1,8 млн барр./сутки 13 членов ОПЕК и 11 не входящих в картель стран договорились в ноябре 2016 г.





"Я БУДУ АДВОКАТОМ ВСЕХ ИТАЛЬЯНЦЕВ"



Стоит ли ждать от нового премьер-министра Италии решительных шагов.



Премьер-министром Италии стал человек, отношения к политике не имеющий. Когда буквально ниоткуда в итальянской политике всплыло имя неизвестного широкой публике профессора права и действующего адвоката Джузеппе Конте, журналисты отправились в его адвокатскую контору и остолбенели: на здании висел флаг России. Оказалось, в том же здании находится российский центр науки и культуры в Риме. Это не единственное забавное совпадение. Мэра городка, откуда родом Конте, зовут Леонардо Руссо. Его фамилию можно перевести не только как "ржавый", "рыжий" и "храпеть", но и как "русский".



От нового премьера среди прочего ждут, что он попытается снять санкции с России. Это обещали поддержавшие его партии. Но рассуждения на эту тему натыкаются на другой вопрос - а стоит ли вообще чего-то ждать от нового премьера?





МАСТЕРА "СВОЕГО ДЕЛА"



Из 29 героев предпринимательских историй "Ведомостей" в 2015 г. только 11 компаний показали рост в последние два года.



Раз в неделю, по пятницам, в "Ведомостях" выходят предпринимательские истории - рассказы об интересных, на взгляд редакции, стартапах. В год таким образом получается 30-35 историй. Но какова судьба наших героев? Удалось ли им вырасти с момента публикации заметки? Выполнить обещания? "Ведомости" разбирались, как сейчас идут дела у 29 героев заметок 2015 г."Ведомости" исключили из обзора четверых молчунов, которые отказались раскрыть выручку за 2017 г.



Оказалось, что две из 25 компаний закрылись: сеть фастфуда Mr. Pit и производитель мебели Latitude. Один стартап - разработчик виджетов для обратных звонков Callbackhunter - был продан, потому что основатели оказались в затруднительном положении. Еще четыре компании находятся на грани выживания.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.05.2018