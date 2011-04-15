Повтор! НОВАТЭК и Total становятся партнёрами по проекту "Арктик СПГ 2"

Глава ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и председатель совета директоров и исполнительный директор концерна Total Патрик Пуянне подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Соглашение предусматривает приобретение Total 10% доли участия в проекте, а также право приобретения до 5% дополнительно при принятии НОВАТЭКом решения об уменьшении своей доли участия в проекте ниже планируемых 60%.



Сделка будет закрыта не позднее 31 марта 2019 года. Стоимость проекта определена в размере, эквивалентном $25.5 млрд.



Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2017 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1.582 трлн куб. м природного газа и 65 млн т жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.





"AK&M" от 28.05.2018