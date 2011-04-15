Правительство может повысить НДС до 20%

В Правительстве обсуждают возможность повышения налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Это повышение, как стало известно газете "Ведомости", может быть сделано для выполнения нового "майского указа" президента России Владимира Путина.



При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.



Ещё около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника, не называя, на сколько и какими темпами он может быть повышен.



Остальные недостающие 4 трлн руб. принесут уже объявленные меры. 3 трлн руб. для финансирования инфраструктуры государство займёт, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 трлн руб. бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли – обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.



Впрочем, часть решений ещё может быть пересмотрена, говорят собеседники "Ведомостей". Всё меняется очень быстро и постоянно, замечает один из них.





"AK&M" от 28.05.2018