Газпром и Gasunie рассмотрели вопросы взаимодействия по транспортировке газа. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны рассмотрели вопросы текущего взаимодействия компаний, в частности, в сфере транспортировки газа в Европу. В этой связи была дана высокая оценка сотрудничеству в рамках действующего проекта "Северный поток". Отмечено, что за время работы газопровода потребителям по нему поставлено более 229 млрд куб. м российского газа.



В ходе встречи стороны обратили внимание на необходимость развития газотранспортной инфраструктуры Северо-Западной Европы для удовлетворения дополнительного спроса на природный газ, учитывая ожидаемое падение добычи в регионе.



Gasunie — европейская газовая инфраструктурная компания, обладающая одной из крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе.



"Северный поток" — экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию. Проектная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Оператор "Северного потока" — совместное предприятие Nord Stream AG ("Газпром" — 51%, Wintershall и E.ON — по 15,5%, Gasunie и ENGIE — по 9%). В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года — второй нитки.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 28.05.2018