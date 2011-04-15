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28/05/2018
12:07

P&G потратит более $50 млн в производство в РФ

Procter & Gamble (P&G) объявила об инвестировании 3 млрд руб. (более $50 млн) в создание нового дистрибьюторского центра в Новомосковске Тульской области и расширение производства на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании по итогам ПМЭФ.

Инвестиционный проект предусматривает строительство нового дистрибьюторского центра в Новомосковске для укрепления российских логистических цепочек компании, а также дальнейшую модернизацию завода Gillette в Санкт-Петербурге в целях увеличения объёмов производства. Проекты планируется реализовать в течение двух лет, что позволит создать порядка 550 новых рабочих мест.

До конца 2019 года P&G вложит миллиарды рублей в создание нового дистрибьюторского центра в Новомосковске, чтобы повысить оперативность и гибкость своей сети поставок для более эффективного обслуживания розничной торговли и потребителей в России. Ввод нового центра в эксплуатацию запланирован на конец 2019 - начало 2020 года.

В течение 2018-2019 годов P&G также инвестирует сотни миллионов рублей в собственный завод по производству бритвенных станков и лезвий Gillette для внедрения передовых производственных и экологических технологий. Эти вложения позволят увеличить объем производства на 25%. В 2017 году завод компании в Санкт-Петербурге первым из предприятий P&G в России получил статус производства с нулевым показателем твёрдых отходов.

Компания P&G с1991 года инвестировала в экономику России более $800 млн. Сегодня 86% российских потребителей доверяют брендам P&G заботу о своей семье и доме. Половина всей продукции P&G, представленной на российском рынке, выпускается в России. Сегодня российский коллектив P&G насчитывает более 2700 сотрудников. Помимо этого, операционная деятельность компании в России обеспечивает свыше 10 тыс. рабочих мест на стороне партнеров и поставщиков. Более 50% сырья, компонентов для производства и сопутствующих услуг предоставляется местными поставщиками. Свыше 80% всех товаров, произведенных на заводе в Новомосковске, реализуется в России, а оставшаяся часть экспортируется в страны Европы и Центральной Азии.


"AK&M" от 28.05.2018
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