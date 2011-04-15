En+ попросила у Правительства льготы на энергорынке

Попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у Правительства льготы на энергорынке, в случае их принятия общая выгода En+, РУСАЛа и Евросибэнерго может исчисляться десятками миллиардов рублей в год, пишет газета "Коммерсант".



При этом пострадают другие участники рынка — энергоцены в Сибири могут существенно вырасти. Также речь идёт об увеличении платежей населения. Но чиновники к этим идеям отнеслись осторожно, а, по мнению экспертов, льготы не решат ключевую проблему сокращения экспорта алюминия РУСАЛа.



Наибольшую экономию в 13–18 млрд руб., по оценке группы, даст избавление РУСАЛа от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счёт повышенных платежей рынка).



Также En+ просит освободить РУСАЛ от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1.9–3 млрд руб. в год и повысит цены в Сибири на 1–2%. Выгоду даст и переход РУСАЛа на свободные двусторонние договоры (СДД) с РусГидро и Росэнергоатомом.



Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения.



En+ предложила повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.





"AK&M" от 28.05.2018