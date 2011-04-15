И.Сечин и зампредседателя КНР В.Цишань обсудили развитие сотрудничества Роснефти с китайскими партнёрами

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и заместитель председателя КНР Ван Цишань обсудили развитие сотрудничества компании с китайскими партнёрами по всей цепочке создания стоимости - в добыче, нефтепереработке, нефтехимии и реализации продукции как в России, так и в Китае. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



"В ходе встречи Игорь Сечин представил Ван Цишаню ключевые проекты компании по основным направлениям деятельности. Стороны отметили, что сотрудничество Роснефти с китайскими партнёрами носит стратегический интегральный характер и поступательно развивается", - говорится в сообщении.



За последние десять лет ежегодные поставки нефти и нефтепродуктов из России в Китай увеличились в 20 раз до 36 млн т, с потенциалом роста — до 50 млн т к 2020 году. 75% этого объёма, или 28 млн т, приходится на Роснефть.



В период с 2005 по 2017 годы компания поставила в Китай 230.6 млн т сырой нефти. Также Роснефть является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай, с 2009 по 2017 годы компания поставила 32.9 млн тонн нефтепродуктов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 28.05.2018