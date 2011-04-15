Альфа-Банк профинансировал строительство 2-й очереди производственного комплекса "Грибная радуга" на 2 млрд руб.

Альфа-Банк предоставил 2 млрд руб. на строительство первой и второй очередей тепличного комплекса по производству шампиньонов в Курской области. Об этом говорится в сообщении банка.



Общий объём инвестиций, включая средства акционеров, составил около 2.5 млрд руб. Мощность предприятия "Грибная радуга" выросла до 8 тыс. т продукции в год. В настоящее время это самый крупный объект по производству культивируемых шампиньонов в России.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



"AK&M" от 28.05.2018