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28/05/2018
12:39

Альфа-Банк профинансировал строительство 2-й очереди производственного комплекса "Грибная радуга" на 2 млрд руб.

Альфа-Банк предоставил 2 млрд руб. на строительство первой и второй очередей тепличного комплекса по производству шампиньонов в Курской области. Об этом говорится в сообщении банка.

Общий объём инвестиций, включая средства акционеров, составил около 2.5 млрд руб. Мощность предприятия "Грибная радуга" выросла до 8 тыс. т продукции в год. В настоящее время это самый крупный объект по производству культивируемых шампиньонов в России.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

"AK&M" от 28.05.2018
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