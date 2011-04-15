Уставный капитал компании "Ингосстрах-Жизнь" увеличен на 44%

Единственным акционером ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" — АО "ИнВест-Полис" было принято решение об увеличении уставного капитала компании на сумму 146 млн руб. После внесения дополнительного вклада уставный капитал компании составляет 478.5 млн руб. Изменения были зарегистрированы 24 мая 2018 года, говорится в сообщении компании.



"Увеличение уставного капитала осуществлено в соответствии с принятой стратегией "Ингосстрах-Жизнь" и направлено на поддержание уверенных темпов роста и развития компании, а также укрепление её позиций на рынке страхования жизни", — комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.





"AK&M" от 28.05.2018